Названа одна из главных проигравших в споре с Трампом европейских стран

Американист Дудаков: Тарифы Трампа очень серьезно ударят по Швейцарии

В рамках торгового противостояния Европы и США Швейцария оказалась одной из главных проигравших стран, считает американист Малек Дудаков. Его процитировали «Известия».

По его словам, в Берне, по всей видимости, надеялись на более выгодные тарифы в 10-15 процентов. Однако Белый дом довел их до 39 процентов. Это серьезно ударит по швейцарской экономике. В непростом положении окажутся промышленность и фармацевтика. Кроме того, высокие американские пошлины очень плохо скажутся на швейцарском часовом рынке, который играет важную роль в экономике этого европейского государства.

Американист уточнил, что у Швейцарии в самом деле очень серьезный торговый дефицит с США. Он достигает около 40 миллиардов долларов в год, и пока неясно, как его можно закрыть.

Между тем акции швейцарских производителей часов класса люкс уже упали из-за шока, вызванного решением Вашингтона ввести 39-процентные пошлины. Есть прогнозы, что экспорт этих товаров снизится до самого низкого с начала пандемии в 2020 году уровня.