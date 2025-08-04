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14:27, 4 августа 2025Экономика

Производителям люксовых часов предсказали разрушительные последствия пошлин Трампа

Reuters: Акции швейцарских производителей часов упали из-за тарифного шока
Кирилл Луцюк

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Акции швейцарских производителей часов класса люкс упали из-за шока, вызванного решением властей США ввести 39-процентные пошлины на импорт продукции из этой европейской страны. Об этом сообщило Reuters.

Эксперты предсказывают, что, вероятнее всего, экспорт этих товаров рухнет до самого низкого с начала пандемии в 2020 году уровня. По словам аналитика Vontobel Жан-Филиппа Берчи, американские пошлины обернутся разрушительными последствиями для многих швейцарских брендов. В свою очередь, совладелец цюрихской инвестиционной компании Rossier, Mari & Associates, владеющей акциями Swatch, Жорж Мари констатировал, что тарифы могут измениться в любой момент из-за непредсказуемости главы Белого дома. Делать серьезный прогноз в такой ситуации не представляется возможным.

Отмечается, что, по данным Федерации швейцарской часовой промышленности, США являются ведущим зарубежным рынком сбыта часов для Швейцарии. На Соединенные Штаты приходится 16,8 процента данного экспорта на 4,4 миллиарда франков (около 5,5 миллиарда долларов).

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До этого сообщалось, что из-за пошлин президента США Дональда Трампа под угрозой оказались такие сегменты швейцарской экономики, как часовая промышленность, производство продуктов питания, а также точных станков и инструментов.

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