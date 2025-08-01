В Швейцарии перечислили оказавшиеся под ударом пошлин Трампа сектора экономики

В Швейцарии из-за пошлин США пострадает производство часов, продуктов и станков

В Швейцарии перечислили сектора производства, оказавшиеся под ударом из-за введенных США импортных пошлин в 39 процентов. В их числе представитель Минэкономики европейской страны Маркус Шперндли назвал часовую промышленность, производство продуктов питания, а также точных станков и инструментов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Учитывая высокую долю промышленных товаров в швейцарском экспорте в США, именно этот сектор в первую очередь пострадает от повышения таможенных пошлин», — сказал он.

Как стало известно 1 августа, Швейцария, пошлины в отношении которой президент Соединенных Штатов Дональд Трамп до временного понижения устанавливал на уровне 31 процента, не смогла договориться с Белым домом и получила еще более жесткие условия.

Государство оказалось в числе стран с наиболее высокими тарифами для поставок в США, которые вступят в силу 7 августа. Из европейских швейцарские пошлины оказались самыми высокими в списке, следом с 35 процентами следует Сербия.

По словам неназванного швейцарского депутата, которого цитирует в пятницу Financial Times, политики в Берне находятся в «состоянии шока», не понимая, чего от них хотят в Вашингтоне.