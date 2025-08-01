Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:40, 1 августа 2025Экономика

В Швейцарии перечислили оказавшиеся под ударом пошлин Трампа сектора экономики

В Швейцарии из-за пошлин США пострадает производство часов, продуктов и станков
Дмитрий Воронин

Фото: Kent Nishimura / Reuters

В Швейцарии перечислили сектора производства, оказавшиеся под ударом из-за введенных США импортных пошлин в 39 процентов. В их числе представитель Минэкономики европейской страны Маркус Шперндли назвал часовую промышленность, производство продуктов питания, а также точных станков и инструментов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Учитывая высокую долю промышленных товаров в швейцарском экспорте в США, именно этот сектор в первую очередь пострадает от повышения таможенных пошлин», — сказал он.

Как стало известно 1 августа, Швейцария, пошлины в отношении которой президент Соединенных Штатов Дональд Трамп до временного понижения устанавливал на уровне 31 процента, не смогла договориться с Белым домом и получила еще более жесткие условия.

Государство оказалось в числе стран с наиболее высокими тарифами для поставок в США, которые вступят в силу 7 августа. Из европейских швейцарские пошлины оказались самыми высокими в списке, следом с 35 процентами следует Сербия.

По словам неназванного швейцарского депутата, которого цитирует в пятницу Financial Times, политики в Берне находятся в «состоянии шока», не понимая, чего от них хотят в Вашингтоне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нет никаких шансов сбить эти ракеты». Путин заявил, что армия России получила первый серийный комплекс «Орешник»

    Курильщиков вейпов предупредили о высоком риске заболеть раком легкого

    В российском регионе разбойники жестоко расправились с напарниками из страха расплаты

    Для иностранцев из визовых стран предложили ввести одно условие для трудоустройства

    В Сенате США заявили о военном отставании от России и Китая

    Дети оказались в больнице после пожара в многоэтажке в Москве

    Стюардессы подали в суд на Boeing из-за оторвавшейся двери самолета

    Додик попросил помощи

    В России оценили перспективы выхода войск к Киеву этой зимой

    Сибига назвал цель Украины в конфликте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости