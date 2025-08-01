Швейцария «пришла в шок» от действий Трампа

FT: Власти Швейцарии в шоке от пошлин Трампа

Власти Швейцарии пребывают в замешательстве от введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин. Об этом со ссылкой на неназванного швейцарского депутата сообщает газета The Financial Times (FT).

«Неясно, что США хотят от нас», — сказал парламентарий, подчеркнув, что Берн находится в «состоянии шока».

Ранее администрация Трампа в Белом доме повысила импортные пошлины для ряда стран, включая Тайвань. Наибольшие тарифы были введены для Лаоса и Мьянмы (40 процентов), а также Швейцарии (39 процентов).