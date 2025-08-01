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14:42, 1 августа 2025Мир

Швейцария «пришла в шок» от действий Трампа

FT: Власти Швейцарии в шоке от пошлин Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kent Nishimura / Globallookpress.com

Власти Швейцарии пребывают в замешательстве от введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин. Об этом со ссылкой на неназванного швейцарского депутата сообщает газета The Financial Times (FT).

«Неясно, что США хотят от нас», — сказал парламентарий, подчеркнув, что Берн находится в «состоянии шока».

Ранее администрация Трампа в Белом доме повысила импортные пошлины для ряда стран, включая Тайвань. Наибольшие тарифы были введены для Лаоса и Мьянмы (40 процентов), а также Швейцарии (39 процентов).

Вот это да!
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