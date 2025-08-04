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19:50, 4 августа 2025Экономика

Европейская страна захотела сделать США выгодное предложение

Bloomberg: Швейцария собралась сделать США привлекательное предложение
Кирилл Луцюк
СюжетПошлины США

Фото: Stefan Wermuth / Reuters

После того как власти США шокировали Швейцарию 39-процентными пошлинами на ее импорт, Берн решил сделать Белому дому «привлекательное предложение». Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В чем именно будет состоять это предложение, пока не уточняется. Однако власти Швейцарии уже обратили внимание Вашингтона на их прямые инвестиции в американскую экономику и активную деятельность в сегменте исследований и разработок. О контрмерах речи пока не идет.

Берн заявил, что надеется смягчить сложившуюся ситуацию с тарифами. Как известно, этому предшествовало экстренное заседание правящего Федерального совета этой европейской страны, которое созвала ее президент и министр финансов Карин Келлер-Зутер.

Ранее экономист Малек Дудаков назвал Швейцарию одной из главных проигравших в споре с США европейских стран. В Берне не рассчитывали на такие высокие тарифы, которые теперь серьезно ударят по местной экономике.

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