В России анонсировали рост дефицита федерального бюджета

ТАСС: Дефицит федерального бюджета в 2025 году может превысить 1,7 % ВВП

Дефицит федерального бюджета России в 2025 году может превысить заложенные текущие уровни, утвержденные властями. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки бюджетных проектировок, сообщают российские информагентства.

Указав, что экономика страны замедляется быстрее, чем ожидалось, собеседник журналистов анонсировал, что дефицит, «возможно, будет выше 1,7 процента».

С учетом того, что сейчас речь уже идет о росте ВВП в 1,2 процента, он уточнил, что «ресурсная база тоже сжимается, поэтому будем мобилизовывать ресурсы в текущем году».

На прошлой неделе о том, что дефицит федерального бюджета с учетом фактора переноса доходов составил за первые шесть месяцев 2025 года 3,4 процента ВВП, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Как указали в Минфине, речь идет о полугодовом дефиците в 3,4 триллиона рублей, соответствующем 1,6 процента годовой оценки. По предложению ведомства, ранее его повысили с 0,5 до 1,7 процента — с 1,173 триллиона до 3,792 триллиона рублей.

О том, что осенью показатели главного финансового документа страны пересмотрят второй раз за год, ранее писали «Ведомости». Прокомментировавшие эти данные аналитики предполагали, что на фоне снижения нефтегазовых доходов госрасходы могут повысить на 3-5 триллионов рублей при корректировке доходов в пределах 0,5 триллиона, что, соответственно, приведет к росту дефицита.