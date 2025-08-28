Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:29, 28 августа 2025Экономика

В Минфине прокомментировали полугодовую оценку дефицита федерального бюджета

Минфин: Дефицит бюджета за полгода соответствует 3,4 % или 1,6 % оценки за год
Дмитрий Воронин

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Дефицит федерального бюджета по итогам января-июня, предварительно, достиг 3,4 триллиона рублей, или 3,4 процента к объему ВВП за полугодие. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минфина России сообщает РИА Новости.

Ранее в четверг о том, что показатель с учетом фактора переноса доходов составил за первые шесть месяцев 2025 года 3,4 процента ВВП, заявил на заседании кабмина премьер министр РФ Михаил Мишустин.

«Дефицит федерального бюджета за первое полугодие 2025 года составил 3,4 триллиона рублей, что соответствует 1,6 процента годовой оценки ВВП или 3,4 процента к объему ВВП за первое полугодие», — прокомментировали в министерстве. Там также объяснили, что промежуточная оценка исполнения федерального бюджета к полугодовому ВВП является стандартной практикой, и в 2024-м его измеряли таким же образом.

Согласно принятым в мае-июне поправкам об изменении ряда показателей бюджета России, уровень дефицита по предложению Минфина повысили с 0,5 до 1,7 процента — с 1,173 до 3,792 триллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила по турецкому заводу в Киеве. Уже в августе там должны были начать сборку дронов Bayraktar

    Майли Сайрус снялась голой в рекламе Maison Margiela

    Белый дом анонсировал выступление Трампа

    Состоялась жеребьевка основной стадии Лиги чемпионов

    Мерц оценил вероятность встречи Путина и Зеленского

    Порнозвезда Бонни Блю разозлила певицу Тейлор Свифт притязаниями на ее жениха

    Премьер Индии захотел увидеться с Путиным и Си Цзиньпином

    В Минфине прокомментировали полугодовую оценку дефицита федерального бюджета

    Актер рассказал о напугавшей его причине ночной потливости

    Россиянин в маске совершил серию налетов на отделения банков и попался

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости