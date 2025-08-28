В Минфине прокомментировали полугодовую оценку дефицита федерального бюджета

Минфин: Дефицит бюджета за полгода соответствует 3,4 % или 1,6 % оценки за год

Дефицит федерального бюджета по итогам января-июня, предварительно, достиг 3,4 триллиона рублей, или 3,4 процента к объему ВВП за полугодие. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минфина России сообщает РИА Новости.

Ранее в четверг о том, что показатель с учетом фактора переноса доходов составил за первые шесть месяцев 2025 года 3,4 процента ВВП, заявил на заседании кабмина премьер министр РФ Михаил Мишустин.

«Дефицит федерального бюджета за первое полугодие 2025 года составил 3,4 триллиона рублей, что соответствует 1,6 процента годовой оценки ВВП или 3,4 процента к объему ВВП за первое полугодие», — прокомментировали в министерстве. Там также объяснили, что промежуточная оценка исполнения федерального бюджета к полугодовому ВВП является стандартной практикой, и в 2024-м его измеряли таким же образом.

Согласно принятым в мае-июне поправкам об изменении ряда показателей бюджета России, уровень дефицита по предложению Минфина повысили с 0,5 до 1,7 процента — с 1,173 до 3,792 триллиона рублей.