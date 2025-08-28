Экономика
15:32, 28 августа 2025Экономика

Мишустин рассказал о дефиците российского бюджета

Мишустин: Дефицит федерального бюджета в I полугодии составил 3,4 % ВВП
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Миридонов / РИА Новости

Дефицит федерального бюджета с учетом фактора переноса доходов составил в январе–июне 3,4 процента ВВП. Об этом на заседании правительства, посвященном итогам исполнения бюджета в первом полугодии, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Указанная оценка вдвое превышает пересмотренный уровень показателя, одобренный властями в мае–июне. Его по предложению Минфина повысили с 0,5 до 1,7 процента — с 1,173 до 3,792 триллиона рублей.

Планы по поступлению нефтегазовых доходов тогда сократили примерно на 2,6 триллиона рублей, до 8,317 триллиона, что в целом соответствует изменению показателя дефицита. Тем не менее на фоне продолжающегося падения нефтегазовых доходов бюджета, составившего по итогам января–июля 18,5 процента, осенью планируется вновь пересмотреть параметры главного финансового документа страны. Аналитики ожидают, что расходы могут повысить на 3–5 триллионов рублей при корректировке доходов в пределах 0,5 триллиона, что, соответственно, приведет к новому увеличению уровня дефицита.

Говоря о других показателях бюджета РФ в первом полугодии, глава кабмина отметил 28 августа, что на долю ненефтегазовых доходов пришлось уже около 73 процентов, а рост ВВП сохранился вопреки всем вызовам, составив 1,2 процента. На вчерашнем совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства министр финансов Антон Силуанов спрогнозировал, что экономика страны вырастет по итогам года не менее чем на 1,5 процента.

