Силуанов спрогнозировал темпы роста российской экономики

Силуанов: ВВП России в 2025 году вырастет не меньше чем на 1,5 процента

Министр финансов России Антон Силуанов спрогнозировал рост российской экономики в 2025 году. Его процитировало РИА Новости.

Он обратил внимание на то, что в стране по-прежнему проводится достаточно жесткая денежно-кредитная политика. Однако, несмотря на это, темпы экономического роста составят не меньше полутора процентов. Кроме того, Силуанов добавил, что сбалансированный бюджет на 2026-2028 годы станет для Банка России основанием для смягчения ДКП.

До этого директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган заявил, что экономика России будет расти и в 2025-м, и в 2026-м годах. Предварительные данные по росту ВВП за I квартал 2025 года показали плюс 1,4 процента, а за II — плюс 1,1 процента.

Между тем Международный валютный фонд резко снизил прогноз роста российской экономики в 2025 году. Если в апреле он предсказывал полуторапроцентный рост, то теперь прогнозирует 0,9 процента.