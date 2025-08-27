Экономика
14:50, 27 августа 2025Экономика

Силуанов спрогнозировал темпы роста российской экономики

Кирилл Луцюк

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Министр финансов России Антон Силуанов спрогнозировал рост российской экономики в 2025 году. Его процитировало РИА Новости.

Он обратил внимание на то, что в стране по-прежнему проводится достаточно жесткая денежно-кредитная политика. Однако, несмотря на это, темпы экономического роста составят не меньше полутора процентов. Кроме того, Силуанов добавил, что сбалансированный бюджет на 2026-2028 годы станет для Банка России основанием для смягчения ДКП.

До этого директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган заявил, что экономика России будет расти и в 2025-м, и в 2026-м годах. Предварительные данные по росту ВВП за I квартал 2025 года показали плюс 1,4 процента, а за II — плюс 1,1 процента.

Между тем Международный валютный фонд резко снизил прогноз роста российской экономики в 2025 году. Если в апреле он предсказывал полуторапроцентный рост, то теперь прогнозирует 0,9 процента.

