Банк России призвал дать экономике передышку

ЦБ: Экономика РФ задействовала все ресурсы, и теперь ей нужна передышка

Экономика России продолжит расти и в 2025-м, и в 2026-м годах. Об этом заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган в интервью «Российской газете».

Он отметил, что предварительные данные по росту ВВП за I квартал 2025 года показали плюс 1,4 процента, а за II — плюс 1,1 процента. В целом по году прогнозы говорят об 1-2 процентах роста.

Ганган убежден, что наблюдается переход к сбалансированным темпам роста после перегрева в предыдущие два года, когда темпы роста экономики превышали четыре процента. Он подчеркнул, что РФ задействовала почти все имевшиеся производственные мощности, логистику и инфраструктуру, а главное, почти все кадровые ресурсы. В настоящее время найти новых работников оказывается непросто.

«Нужна передышка и новые подходы к повышению производительности труда. Без этого весь рост зарплат неизбежно будет съеден инфляцией, и работающие люди в итоге ничего не выиграют», — предостерег Ганган.

По информации Министерства экономического развития, в январе-июне 2025 года темпы роста российской экономики замедлились до 1,2 процента.