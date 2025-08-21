Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:35, 21 августа 2025Экономика

Банк России призвал дать экономике передышку

ЦБ: Экономика РФ задействовала все ресурсы, и теперь ей нужна передышка
Кирилл Луцюк

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Экономика России продолжит расти и в 2025-м, и в 2026-м годах. Об этом заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган в интервью «Российской газете».

Он отметил, что предварительные данные по росту ВВП за I квартал 2025 года показали плюс 1,4 процента, а за II — плюс 1,1 процента. В целом по году прогнозы говорят об 1-2 процентах роста.

Ганган убежден, что наблюдается переход к сбалансированным темпам роста после перегрева в предыдущие два года, когда темпы роста экономики превышали четыре процента. Он подчеркнул, что РФ задействовала почти все имевшиеся производственные мощности, логистику и инфраструктуру, а главное, почти все кадровые ресурсы. В настоящее время найти новых работников оказывается непросто.

«Нужна передышка и новые подходы к повышению производительности труда. Без этого весь рост зарплат неизбежно будет съеден инфляцией, и работающие люди в итоге ничего не выиграют», — предостерег Ганган.

По информации Министерства экономического развития, в январе-июне 2025 года темпы роста российской экономики замедлились до 1,2 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вэнс заявил о желании России получить находящуюся под контролем Украины территорию

    Украина атаковала Крым

    Названо место самых масштабных потерь ВСУ за три года спецоперации

    Зеленский рассказал о вариантах мест встречи с Путиным

    Исинбаевой разблокировали счета в России

    Названа дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 на PlayStation 5

    Врач предупредил об опасном последствии привычки сдерживать чихание

    Банк России призвал дать экономике передышку

    Зеленский заявил о своей готовности к выборам

    Популярный американский рэпер выступит в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости