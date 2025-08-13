Темпы роста российской экономики резко замедлились

Минэк: Рост российского ВВП составил 1,2 процента в январе-июне

По итогам первой половины 2025 года темпы роста российской экономики замедлились до 1,2 процента. О резком торможении национального ВВП сообщает ТАСС со ссылкой на данные Министерства экономического развития (Минэка) РФ.

По предварительной оценке Росстата, замедление темпов роста российской экономики сохранилось как в первом, так и во втором кварталах. Если в январе-марте динамика составила 1,4 процента, то в апреле-июне — уже 1,1 процента, отметили в Минэке. Для сравнения, в 2024 году национальный ВВП увеличился на 4,3 процента.

На этом фоне в ведомстве указали на продолжающееся охлаждение российской экономики. Подобному развитию событий во многом поспособствовала сохраняющаяся жесткая денежно-кредитная политика Центробанка, отметили в ведомстве. На динамику все большее влияние оказывают и западные санкции, которые усложнили доступ российских предприятий к технологическому оборудованию и затормозили проведение модернизации действующего. Также не стоит сбрасывать со счетом дисбаланс спроса и предложения. Снижение первого сопровождается ограниченностью второго на фоне острого кадрового голода.

Околонулевые темпы роста ВВП РФ свидетельствуют о неизбежном приближении рецессии, предупреждают в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). По мнению экспертов, уже в следующем году динамика национальной экономики окажется околонулевой.

Особое внимание аналитики обратили на динамику сводного опережающего индикатора (СОИ). В конце весны показатель, отражающий вход российского ВВП в рецессию, продолжил увеличиваться и достиг 0,1 вместо 0,07 в апреле. Выйти на «самую холодную точку», по мнению главного экономиста «Т-инвестиций» Софьи Донец, удастся во второй половине 2025 года. Оттолкнуться же от нее, полагает она, получится только в конце 2026-го.