Банк России опустил ключевую ставку до 18 процентов. Что это значит для экономики?

Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку до 18 процентов годовых

В пятницу, 25 июля, совет директоров Банка России, как и ожидало большинство аналитиков, снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта (п.п.), до 18 процентов годовых. Это второе подряд снижение после почти трехлетней паузы — в начале июня показатель опустился на 1 п.п., до 20 процентов.

Большинство аналитиков ожидало снижения ставки именно до 18 %

Решение о снижении ставки до 18 процентов не стало сюрпризом, отмечает в своем оперативном комментарии главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец. То, что ставка будет опущена именно на 2 п.п., действительно было наиболее популярным из ожидавшихся специалистами вариантов. Так, 21 из 30 участников консенсус-прогноза РБК высказывались именно в его пользу, притом почти все эксперты ждали снижения показателя в пределах 1-3 п.п.

с 20 до 18 % снизилась ключевая ставка ЦБ

В конце мая, перед предыдущим заседанием регулятора, Донец предсказала скорое начало смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), отказ от которого, по ее словам, мог привести к существенному росту рисков рецессии во второй половине 2025 года. ЦБ 6 июня действительно пошел на первое с 2022 года снижение ставки, указав, что экономика страны постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста.

Говоря о его сегодняшнем решении, экономист подчеркнула, что приложенным к нему «довольно суровым сигналом» Центробанк хочет сгладить снижение долгосрочных ставок и поэтому придерживается жесткой риторики, а понижение интервала средней годовой ставки до 18,8-19,6 процента на этот год и 12-13 процентов — на следующий, «подразумевает возможность снижения ставки до 15 процентов».

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Банк России назвал условие дальнейшего снижения ключевой ставки

В ЦБ, говоря о перспективах продолжения снижения ставки на ближайших заседаниях, отметили, что новые решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий, которые, к слову, в последние месяцы почти не снижаются, находясь у отметки в 13 процентов. Это дает возможность некоторым специалистам указывать на то, что пока «дезинфляционные процессы не могут быть устойчивыми». В пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров также говорится, что в России планируется «поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели (4 процента — прим. «Ленты.ру») в 2026 году».

Такой сценарий означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), резюмировали в Центробанке. Там также подчеркнули, что проинфляционные риски все еще преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Среди причин этого, помимо упоминавшихся инфляционных ожиданий и длительного отклонения экономики от траектории сбалансированного роста, в ЦБ назвали ухудшение условий внешней торговли.

Как полагает старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк, сентябрьское снижение ставки в базовом сценарии может составить 1 п.п., но возможен и более широкий шаг. Привести к нему способны сохранение крепкого курса рубля, а также текущая инфляция ниже 4 процентов SAAR (сезонно сглаженная динамика в пересчете на год) или продолжение замедления роста экономики.

Снижение ключевой ставки заставит инвесторов искать альтернативу банковским вкладам

Снижение ключевой ставки приведет к неизбежному продолжению уменьшение ставок по банковским вкладам, которое и так происходит в России в последние месяцы. «Снижение ключевой ставки провоцирует снижение процентных ставок по всей финансовой системе, заставляя инвесторов искать альтернативу банковским вкладам», — полагают управляющие ВИМ Инвестиций, отмечающие, что в условиях набирающего ход цикла смягчения ДКП облигации по сравнению с банковскими вкладами и фондами денежного рынка становятся все более привлекательным инструментом для инвестиций.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В ВТБ также отмечают, что снижение ставки до 18 процентов создает предпосылки для «определенного оживления розничного кредитования» в стране, включая ипотеку. Ставки по депозитам при этом, говорится в пресс-релизе банка, продолжат снижаться, оставаясь при этом достаточно выгодными для фиксации прибыли до конца года.

Что касается рынка акций, то в течение первых десяти минут после оглашения решения ЦБ по ставке индекс Мосбиржи упал на 0,8 процента, почти до 2800 пунктов, но затем скорректировался, показывая к моменту написания материала символический рост в 0,1 процента.