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13:33, 25 июля 2025Экономика

Банк России второй раз подряд снизил ключевую ставку

Банк России установил ключевую ставку на уровне 18 процентов годовых
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

По итогам заседания совета директоров в пятницу, 25 июля, Банк России снизил ключевую ставку на два процентных пункта, до 18 процентов годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Поводом для такого решения стало более быстрое, чем ожидалось ранее, снижение инфляционного давления, в том числе устойчивого, и замедление роста внутреннего спроса. В пресс-релизе подчеркивается, что экономика «продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста».

В последнюю неделю аналитики расходились в прогнозах по поводу решения Центробанка, хотя чаще всего высказывалось мнение, что ставка упадет до 18 процентов. Отдельные участники рынка полагали, что регулятор будет более решителен и снижение составит сразу три процентных пункта, другие думали, что осторожность окажется сильнее, и ставка составит 19 процентов.

Поводом для неопределенности в прогнозах стали противоречивые сигналы. С одной стороны — инфляция замедлилась до уровня ниже прогноза, с другой — инфляционные ожидания сохраняются на высоком уровне, ситуация с дефицитом кадров улучшается слишком медленно, а доходы бюджета сокращаются.

В июне ЦБ опустил ставку на один процентный пункт, до 20 процентов годовых. Эксперты отмечали, что в связи с замедлением инфляции регулятор фактически взял паузу, так как реальная ставка (за вычетом роста цен) сохранилась на рекордно высоком уровне.

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