Доходам по депозитам в России предсказали новое падение

Аналитик Лоссан: Доходность по краткосрочным вкладам может упасть до 13-14 %

На ближайшем заседании Банк России может снизить ключевую ставку (КС) сразу до 18 процентов. Об этом заявил аналитик маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан. Его процитировали «Известия».

А к концу года КС может опуститься до 14 процентов, что повлечет за собой уменьшение доходности депозитов. Он полагает, что при таком развитии событий краткосрочные вклады будут предлагаться под 13–14 процентов годовых, а долгосрочные — под 15-15,5 процента. В то же время ставки по потребительским займам останутся на уровне 36-38 процентов.

В свою очередь, управляющий партнер MAIN DIVISION Андрей Глушкин также назвал снижение «ключа» до 18 процентов «вероятным и экономически обоснованным шагом» в условиях замедления инфляции и ослабления потребительского спроса.

Ранее аналитик Наталья Мильчакова спрогнозировала, что к концу года ключевая ставка может дойти до 16 процентов. Что касается ближайшего заседания регулятора, то она полагает, что КС опустят до 18-18,5 процента годовых. Как следствие, средние ставки по ипотеке снизятся до 25-26 процентов годовых, а по потребительским кредитам — до 38-40 процентов. Вклад же можно будет открыть под 15,5-17,5 процента.