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16:38, 16 июля 2025Экономика

Россиянам предсказали ставки по вкладам к концу 2025 года

Аналитик Мильчакова: По итогам 2025 года ставки по вкладам будут 13-15 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

К концу года ключевая ставка Банка России может составить 16 процентов. Об этом «Ленте.ру» сообщила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Она полагает, что по итогам заседания регулятора 25 июля «ключ» уменьшится до 18-18,5 процента годовых. На этом фоне средние ставки по ипотеке в июле могут снизиться до 25-26 процентов годовых, а по потребительским кредитам — до 38-40 процентов. При этом вклад можно будет открыть под 15,5-17,5 процента, что по-прежнему даст возможность уберечь сбережения от инфляции.

«По итогам года ожидаем среднюю ставку по ипотеке в пределах 23-24 процента, по потребкредитам — в диапазоне 36-38 процентов, а по вкладам в коридоре 13-15 процентов при инфляции около 8 процентов», — подытожила аналитик.

Как полагает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в июле руководство Центрального банка может начать активнее смягчать денежно-кредитную политику. Парламентарий не исключает, что в таком случае ключевая ставка может скоро дойти до 18 процентов.

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