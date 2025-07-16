В России спрогнозировали резкое снижение ключевой ставки

Депутат ГД Аксаков: Ключевая ставка может снизиться до 18 % годовых в июле

По итогам ближайшего заседания совета директоров Центробанка (ЦБ), которое состоится 25 июля, руководство регулятора может перейти к более активному смягчению денежно-кредитной политики (ДКП). Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, его слова приводит РИА Новости.

При таком раскладе в скором времени ключевая ставка может снизиться на два процентных пункта и достичь отметки в 18 процентов годовых, допустил он. Подобной динамике поспособствует в том числе снижение ставок по кредитам и депозитам в крупнейших российских банках.

Так, проценты по долгосрочным вкладам в отечественных финансовых организациях в последнее время стали стремительно падать в сравнении с показателями, фиксировавшимися на внутреннем рынке полгода назад. Подобная тенденция может стать сигналом для ЦБ к ослаблению ДКП, считает Аксаков. «Финансовые институты, банки прогнозируют снижение ключевой ставки», — резюмировал депутат. При сохранении нынешних тенденций ключевая ставка к концу года может упасть до 15 процентов, не исключил Аксаков.

По итогам июньского заседания совет директоров ЦБ опустил ключевую ставку на процентный пункт — с рекордных 21 до 20 процентов годовых. Главным условием для дальнейшего смягчения ДКП глава регулятора Эльвира Набиуллина называла устойчивое замедление темпов роста потребительских цен и приближение инфляции к целевым 4 процентам. Ее советник Кирилл Тремасов указывал, что в последнее время динамика роста цен в России идет по нижней границе прогноза регулятора. Это обстоятельство, отметил он, позволяет говорить о вероятном дополнительном снижении ключевой ставки на ближайших заседаниях.