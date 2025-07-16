Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:49, 16 июля 2025Экономика

В России спрогнозировали резкое снижение ключевой ставки

Депутат ГД Аксаков: Ключевая ставка может снизиться до 18 % годовых в июле
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

По итогам ближайшего заседания совета директоров Центробанка (ЦБ), которое состоится 25 июля, руководство регулятора может перейти к более активному смягчению денежно-кредитной политики (ДКП). Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, его слова приводит РИА Новости.

При таком раскладе в скором времени ключевая ставка может снизиться на два процентных пункта и достичь отметки в 18 процентов годовых, допустил он. Подобной динамике поспособствует в том числе снижение ставок по кредитам и депозитам в крупнейших российских банках.

Материалы по теме:
Банк России понизил ключевую ставку до 20 процентов. Что это значит для экономики России?
Банк России понизил ключевую ставку до 20 процентов. Что это значит для экономики России?
6 июня 2025
Что происходит с российской экономикой? Главное из заявлений ЦБ
Что происходит с российской экономикой? Главное из заявлений ЦБ
21 марта 2025

Так, проценты по долгосрочным вкладам в отечественных финансовых организациях в последнее время стали стремительно падать в сравнении с показателями, фиксировавшимися на внутреннем рынке полгода назад. Подобная тенденция может стать сигналом для ЦБ к ослаблению ДКП, считает Аксаков. «Финансовые институты, банки прогнозируют снижение ключевой ставки», — резюмировал депутат. При сохранении нынешних тенденций ключевая ставка к концу года может упасть до 15 процентов, не исключил Аксаков.

По итогам июньского заседания совет директоров ЦБ опустил ключевую ставку на процентный пункт — с рекордных 21 до 20 процентов годовых. Главным условием для дальнейшего смягчения ДКП глава регулятора Эльвира Набиуллина называла устойчивое замедление темпов роста потребительских цен и приближение инфляции к целевым 4 процентам. Ее советник Кирилл Тремасов указывал, что в последнее время динамика роста цен в России идет по нижней границе прогноза регулятора. Это обстоятельство, отметил он, позволяет говорить о вероятном дополнительном снижении ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военный судья устроил стрельбу во время дорожного конфликта с таксистом. Откуда у него оружие и какое наказание его ждет?

    Врач связал риск заражения менингитом с одним фактором

    В Раде началась драка перед отставкой премьера

    Поклонская показала новую татуировку с рунами на видео

    Zielinski & Rozen захотели проверить на финансирование ВСУ

    Перестрелка на сигнальных пистолетах между подростками в российском городе попала на видео

    Статую Свободы захотели перенести из США в другую страну

    Прокурор назвал видеоролики бывшей ведущей «Вестей» вызывающими страх

    Израиль нанес удар по сирийскому Генштабу

    В Германии заявили об идейном споре с Францией из-за Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости