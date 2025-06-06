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14:06, 6 июня 2025Экономика

Банк России объяснил решение о первом за три года снижении ключевой ставки

ЦБ РФ: Решение по ключевой ставке связано со снижением инфляционного давления
Дмитрий Воронин

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Банк России объяснил первое за три года снижение ключевой ставки — с 21 до 20 процентов годовых — продолжающимся ослаблением инфляционного давления. С учетом того, что внутренний спрос по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, экономика страны постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста, говорится в пресс-релизе регулятора.

В сообщении отмечается, что Центробанк будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 4 процента в 2026 году. «Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий», — указали в ЦБ.

Инфляционные ожидания, менявшиеся с апреля «разнонаправленно», там также назвали фактором, способным помешать более устойчивому снижению темпов роста цен в РФ.

До озвученного в пятницу, 6 июня, решения, совет директоров Банка России не понижал ключевую ставку с сентября 2022 года, когда ее опустили с 8 до 7,5 процента, сделав это в шестой раз подряд.

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