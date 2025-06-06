В Банке России назвали способные помешать снижению инфляции факторы

ЦБ: Текущее инфляционное давление в России продолжает снижаться

Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться, заявили в Банке России, комментируя первое за три года снижение ключевой ставки в РФ. В пресс-релизе регулятора также отмечается, что проинфляционные риски в стране немного уменьшились, но на среднесрочном горизонте все еще преобладают над дезинфляционными.

Уровень роста цен за год, по оценке на 2 июня, опустился до 9,8 процента, при этом в пересчете на год большинство индикаторов устойчивой инфляции находятся в диапазоне 5,5-7,5 процента, указывает Центробанк (ЦБ).

Говоря о факторах, способных помешать более устойчивому снижению инфляции в РФ, которую по-прежнему планируют снизить до четырех процентов в 2026 году, в ЦБ назвали прежде всего инфляционные ожидания, которые менялись с апреля разнонаправленно. Так, у населения они выросли и в целом остаются на повышенном уровне.

6 июня совет директоров Центробанка РФ решил снизить ключевую ставку с 21 до 20 процентов годовых, заявив, что российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста.