Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:10, 20 мая 2025Экономика

Инфляционные ожидания россиян выросли

ЦБ: Инфляционные ожидания россиян выросли до 13,4 процента в мае
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетТарифы ЖКХ

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В первой половине мая инфляционные ожидания россиян выросли на 0,3 процентного пункта (п.п.) и достигли отметки в 13,4 процента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ).

Опрос проводился методом репрезентативной общероссийской выборки. Исследование проходило с 30 апреля по 14 мая 2025 года.

Инфляционные ожидания представляют собой предположения потребителей, производителей, а также экспертов о вероятном росте цен в будущем. В сравнении с началом апреля показатель незначительно вырос, отметили в ЦБ. Тогда инфляционные ожидания россиян составляли 13,1 процента.

При этом наблюдаемая инфляция за отчетный период, напротив, снизилась на 0,4 п.п. — с 15,9 до 15,5 процента. Среди тех, кто имеет сбережения, показатель в мае сократился на 0,2 п.п. (с 14,2 до 14 процентов), а среди не имеющих накоплений — на 0,6 п.п. (с 17,4 до 16,8 процента).

Материалы по теме:
«Это просто безумие» Ключевая ставка может еще вырасти. Почему Банк России не остановится?
«Это просто безумие»Ключевая ставка может еще вырасти. Почему Банк России не остановится?
28 ноября 2024
Что происходит с российской экономикой? Главное из заявлений ЦБ
Что происходит с российской экономикой? Главное из заявлений ЦБ
21 марта 2025

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина спрогнозировала выход годовой инфляции в России на пиковый уровень в апреле-мае 2025 года. В то же время она допустила еще один период ускорения темпов роста потребительских цен в стране в июле на фоне очередной индексации тарифов ЖКХ.

На этом фоне руководство регулятора приняло решение не менять ключевую ставку по итогам апрельского заседания совета директоров и оставить ее на рекордно высоком уровне в 21 процент годовых. В ЦБ также не исключили ужесточения денежно-кредитной политики на ближайшем собрании, которое состоится 6 июня.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белоусов поставил новые задачи в зоне СВО после первых переговоров России с Украиной

    Сотрудники самого большого аэропорта России массово бросились увольняться

    В Москве поубавилось дешевых квартир

    Названы пять ежедневных привычек для здоровья сердца

    Раскрыты даты и место проведения одного из самых грандиозных фестивалей России

    Названы цены на билеты на суперфинал Кубка России по футболу

    Бастрыкин прокомментировал выдачу жилья мигрантам в Подмосковье

    Москвичи установили диван на самокаты и поплатились

    Раненая туристка три недели выживала в горах и питалась снегом и луком-пореем

    В России появится падел-клуб для мужчин с выбором партнерши

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости