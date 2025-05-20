ЦБ: Инфляционные ожидания россиян выросли до 13,4 процента в мае

В первой половине мая инфляционные ожидания россиян выросли на 0,3 процентного пункта (п.п.) и достигли отметки в 13,4 процента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ).

Опрос проводился методом репрезентативной общероссийской выборки. Исследование проходило с 30 апреля по 14 мая 2025 года.

Инфляционные ожидания представляют собой предположения потребителей, производителей, а также экспертов о вероятном росте цен в будущем. В сравнении с началом апреля показатель незначительно вырос, отметили в ЦБ. Тогда инфляционные ожидания россиян составляли 13,1 процента.

При этом наблюдаемая инфляция за отчетный период, напротив, снизилась на 0,4 п.п. — с 15,9 до 15,5 процента. Среди тех, кто имеет сбережения, показатель в мае сократился на 0,2 п.п. (с 14,2 до 14 процентов), а среди не имеющих накоплений — на 0,6 п.п. (с 17,4 до 16,8 процента).

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина спрогнозировала выход годовой инфляции в России на пиковый уровень в апреле-мае 2025 года. В то же время она допустила еще один период ускорения темпов роста потребительских цен в стране в июле на фоне очередной индексации тарифов ЖКХ.

На этом фоне руководство регулятора приняло решение не менять ключевую ставку по итогам апрельского заседания совета директоров и оставить ее на рекордно высоком уровне в 21 процент годовых. В ЦБ также не исключили ужесточения денежно-кредитной политики на ближайшем собрании, которое состоится 6 июня.