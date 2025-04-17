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18:37, 17 апреля 2025Экономика

Инфляционные ожидания россиян выросли

ЦБ: Инфляционные ожидания россиян выросли до 13,1 процента в начале апреля
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В первой половине апреля 2025 года инфляционные ожидания россиян увеличились до 13,1 процента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса «Инфом» для Центробанка (ЦБ).

Инфляционные ожидания представляют собой предположения потребителей, производителей, а также экспертов рынка о росте цен в будущем. В марте этот показатель находился на уровне в 12,9 процента. Таким образом, за месяц он увеличился на 0,2 процентных пункта (п.п.). В феврале инфляционные ожидания россиян составляли 13,7 процента, а в январе находились на отметке в 14 процентов. С начала 2025 года показатель сократился на 0,9 п.п.

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Что касается наблюдаемой в стране реальной инфляции, то она, согласно мнению респондентов, снизилась в начале апреля на 0,6 п.п. Если в марте она составляла 16,5 процента, то в начале второго месяца весны упала до 15,9 процента. Наблюдаемая инфляция среди тех, кто имеет сбережения, за отчетный период поднялась до 14,2 процента, а среди не имеющих накоплений — снизилась до 17,4 процента.

Ранее глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина спрогнозировала выход инфляции в России на пиковый уровень в апреле-мае 2025 года. На этом фоне руководство регулятора решило оставить ключевую ставку на рекордно высокой отметке в 21 процент годовых. На подобном уровне планка держится с конца октября 2024 года. С тех пор совет директоров ЦБ не менял ее по итогам трех подряд заседаний. Главным условием для снижения ключевой ставки регулятор назвал устойчивое замедление темпов роста потребительских цен, чего пока не наблюдается.

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