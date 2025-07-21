В России предсказали ускорение снижения ключевой ставки

РБК: Большинство экономистов ожидает снижения ключевой ставки 25 июля до 18 %

Большинство опрошенных экономистов прогнозируют ускорение снижения ключевой ставки Банка России, которая с их точки зрения опустится по итогам предстоящего 25 июля заседания совета директоров регулятора до 18 процентов годовых. Об этом со ссылкой на мнение 21 из 30 участников консенсус-прогноза пишет РБК.

При этом отмечается, что абсолютно все опрошенные ожидают снижения показателя, называя для него ориентиры в 100-300 базисных пунктов, то есть до 17-19 процентов с нынешних 20 процентов. В то же время эксперты предсказывают, что следующие действия ЦБ будут зависеть от инфляции и экономической ситуации. «Дальнейшая траектория не предопределена: банк может замедлить смягчение или взять паузу», — говорится в материале.

Продолжение снижения уровня ставки осенью специалисты допускают при условии стабилизации макроэкономических показателей и снижения инфляционного давления.

О том, что Центробанк в июле может рассмотреть более значимое снижение ключевой ставки, чем июньское, ставшее первым почти за три года — ее опустили с 21 до 20 процентов, — ранее заявил зампредседателя регулятора Алексей Заботкин. Он уточнил, что решение будет приниматься исходя из уверенности в том, что инфляция движется по траектории, обеспечивающей возвращение к показателям в 4 процента в 2026 году.

Пока получаемые макроэкономические данные не являются аргументом в пользу резкого снижения ставки, пишет Telegram-канал MMI, в публикации которого отмечается, что инфляционные ожидания россиян уже несколько месяцев колеблются в районе 13 процентов — уровней, при которых «дезинфляционные процессы не могут быть устойчивыми». На фоне этого, полагают эксперты, снижение ставки до 18 процентов с мягким сигналом способно запустить «новую волну потребительского бума и инфляции», в связи с чем предпочтительнее «19 процентов и нейтральный сигнал».

