В Банке России допустили ускорение снижения ключевой ставки

Заботкин: ЦБ РФ может рассмотреть снижение ключевой ставки до отметки ниже 19 %

Банк России в июле может рассмотреть более значимое снижение ключевой ставки, чем июньское. Об этом заявил зампред регулятора Алексей Заботкина, которого цитирует РИА Новости.

По словам представителя Центробанка, решение в следующем месяце будет приниматься исходя из уверенности в том, что инфляция движется по обеспечивающей возвращение к инфляции в 4 процента в 2026 году траектории.

Заботкин уточнил, что речь может идти и об ускорении темпа снижения в сравнении с предыдущим решением, когда ставку впервые за три года понизили на 1 процентный пункт — с 21 до 20 процентов годовых.

Как пишет Telegram-канал MMI, сезонно сглаженная инфляция (mm saar) уже в июне может опуститься в России ниже 4 процентов, что вкупе со снижением инфляционных ожиданий и другими данными позволило его экспертам впервые за долгое время поддержать снижение ставки с оговоркой о необходимости нейтрального сигнала и не слишком резкого смягчения денежно-кредитной политики.

Другие аналитики, в частности, Владимир Чернов из Freedom Finance Global, допускают и более значительную ее корректировку уже в июле, в случае, если годовая инфляция продолжит замедляться быстрее ожиданий ЦБ.