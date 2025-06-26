Резкое снижение ключевой ставки ЦБ в июле допустили

Аналитик Чернов: Банк России может снизить ключевую ставку до 17-18 % уже в июле

Дальнейшее замедление инфляции опережающими ожидания Банком России темпами вкупе с рядом других факторов может привести к резкому снижению ключевой ставки уже в следующем месяце, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, с заявлением которого ознакомилась «Лента.ру».

Комментируя озвученные накануне данные по поводу темпов роста цен в РФ, эксперт предположил, что, с учетом снижения инфляционных ожиданий, уровень которых регулятор замерит еще раз до 25 июля, ставку в этот день могут снизить как минимум на 1 процентный пункт, то есть с 20 до 19 процентов годовых.

Также он допустил и более значительную ее корректировку. «Если годовая инфляция продолжит замедляться быстрее ожиданий ЦБ, то мы не исключаем снижения ставки сразу на 200–300 б.п., до 17-18 процентов», — подчеркнул Чернов.

Столь значительное снижение показателя наверняка повлияет и на стоимость рубля, высокие уровни которой в Центробанке и правительстве объясняют жесткой денежно-кредитной политикой. Аналитики ожидают, что в случае повторного уменьшения «ключа» в июле, курс доллара из нынешнего диапазона в 77-79 рублей переместится как минимум к 85 за единицу американской валюты.