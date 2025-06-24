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13:36, 24 июня 2025Экономика

Предсказано изменение курса доллара после еще одного снижения ключевой ставки в России

Аналитик Мильчакова: После нового снижения ставки доллар будет стоить 85 рублей
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ

В случае, если Центробанк на июльском заседании примет решение о еще одном снижении ключевой ставки, курс доллара может значительно укрепиться, достигнув как минимум 85 рублей, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, с комментарием которой ознакомилась «Лента.ру».

По ее словам, то, что рубль «в целом выглядит перекупленным», а также звучащие со стороны властей и представителей крупного бизнеса заявления о том, что ставка и курс рубля должны быть ниже, «наводит на мысль, что для поддержания экономического роста национальная валюта будет "управляемо" падать во втором полугодии».

Как следует из прогноза Мильчаковой, предсказанное ослабление курса нацвалюты на текущей неделе еще не проявится — доллар будет колебаться в пределах 77-79 рублей, а евро — 90-92.

Для активного снижения ключевой ставки в ЦБ ждут прежде всего устойчивого сокращения уровней инфляции и ряда связанных с темпами роста цен показателей, таких как инфляционные ожидания. Что касается, значительного укрепления рубля, то в регуляторе связывают его с проводимой им денежно-кредитной политикой, которая также вносит вклад в снижение инфляции. Текущий курс там считают оптимальным, поскольку он отражает актуальный баланс спроса и предложения на внутреннем рынке.

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