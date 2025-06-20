В Банке России перечислили необходимые для снижения инфляции экономические изменения

ЦБ: Для падения инфляции до 4 % надо изменить некоторые экономические показатели

Для устойчивого снижения инфляции к уровням в четыре процента в запланированные сроки, а именно в 2026 году, в РФ должны снизиться инфляционные ожидания, сблизиться темпы роста зарплат с темпами роста производительности труда и сохраниться умеренные темпы роста внутреннего спроса. Необходимые изменения в экономике перечислены в резюме обсуждения ключевой ставки накануне решения, принятого 6 июня. Материалы опубликованы на сайте Банка России.

В них, в частности, отмечается, что большинство участников дискуссии посчитали, что можно с уверенностью говорить об устойчивости дезинфляционных процессов и их достаточной скорости. Также они заключили, что отклонение экономики страны от траектории сбалансированного роста постепенно уменьшается, как и напряженность на рынке труда.

Говоря о росте цен и его темпах, в совете директоров Центробанка (ЦБ) указали на то, что основной вклад в снижение инфляции внесло замедление роста внутреннего спроса под влиянием жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), с которой также в значительной степени связано укрепление рубля.

Инфляционные ожидания россиян тем временем наконец начали снижаться. Пока, согласно июньским данным, показатель достиг 13 процентов.

Что касается курса нацвалюты, то, как следует из слов главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова, ее дальнейшая динамика будет зависеть от решений ЦБ по ключевой ставке, которую пока что снизили до 20 процентов. Нынешние уровни стоимости рубля министр объяснил недостатком спроса в экономике на фоне жесткой ДКП.