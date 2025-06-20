Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:41, 20 июня 2025Экономика

В Банке России перечислили необходимые для снижения инфляции экономические изменения

ЦБ: Для падения инфляции до 4 % надо изменить некоторые экономические показатели
Дмитрий Воронин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Для устойчивого снижения инфляции к уровням в четыре процента в запланированные сроки, а именно в 2026 году, в РФ должны снизиться инфляционные ожидания, сблизиться темпы роста зарплат с темпами роста производительности труда и сохраниться умеренные темпы роста внутреннего спроса. Необходимые изменения в экономике перечислены в резюме обсуждения ключевой ставки накануне решения, принятого 6 июня. Материалы опубликованы на сайте Банка России.

В них, в частности, отмечается, что большинство участников дискуссии посчитали, что можно с уверенностью говорить об устойчивости дезинфляционных процессов и их достаточной скорости. Также они заключили, что отклонение экономики страны от траектории сбалансированного роста постепенно уменьшается, как и напряженность на рынке труда.

Говоря о росте цен и его темпах, в совете директоров Центробанка (ЦБ) указали на то, что основной вклад в снижение инфляции внесло замедление роста внутреннего спроса под влиянием жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), с которой также в значительной степени связано укрепление рубля.

Инфляционные ожидания россиян тем временем наконец начали снижаться. Пока, согласно июньским данным, показатель достиг 13 процентов.

Что касается курса нацвалюты, то, как следует из слов главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова, ее дальнейшая динамика будет зависеть от решений ЦБ по ключевой ставке, которую пока что снизили до 20 процентов. Нынешние уровни стоимости рубля министр объяснил недостатком спроса в экономике на фоне жесткой ДКП.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Захарова высказалась о политубежище для Маска

    В Европе захотели отговорить Трампа от войны с Ираном

    Новак указал рецепт стимулирования экономики

    ЦБ спрогнозировал инфляцию в России к концу года

    Бойца СВО похоронили на третий год после смерти

    Собянин заявил о максимально высокой эффективности работы ПВО вокруг Москвы

    Российские войска уничтожили группу ВСУ в Черниговской области

    Получившей гражданство РФ Ани Лорак припомнили выступления в госпитале для солдат ВСУ

    41-летний Прохор Шаляпин раскрыл правду о пластике

    Дудь рассказал о проблемах в Испании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости