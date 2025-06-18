Российский министр объяснил курс рубля недостатком спроса в экономике

Решетников связал дальнейшую динамику курса рубля с решениями Банка России

Дальнейшая динамика курса рубля будет зависеть от решений Банка России в сфере денежно-кредитной политики (ДКП), следует из заявлений главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова, которые приводит РИА Новости.

Нынешние уровни стоимости рубля министр объяснил недостатком спроса в экономике на фоне жесткой ДКП. Так Решетников ответил на вопрос журналистов, согласен ли он с утверждением главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о том, что одним из главных факторов значительного укрепления рубля в 2025 году стали высокие процентные ставки.

В сильной нацвалюте в России сейчас видят причину отсутствия роста фондового рынка, с ней же связывают падение доходов экспортеров, для которых, по словам главы Минпромторга РФ Антона Алиханова, нынешний курс является заградительным. Крупный бизнес называет оптимальным уровень в 90-100 рублей за доллар, тогда как сейчас единица американской валюты стоит меньше 79 рублей.

Слишком долгий период высоких ставок в России также критикуют в том числе в связи с ситуацией вокруг развития реального сектора экономики. Как рассказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, снижение ключевой ставки на 1 процентный пункт позволяет федеральному бюджету экономить около 260 миллиардов рублей.