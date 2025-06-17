Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:59, 17 июня 2025Экономика

Российский министр заявил о фактически заградительном для экспортеров курсе рубля

Алиханов: Отсечку для обнуления акциза на сляб планируется проиндексировать
Дмитрий Воронин

Фото: Николай Чикичу / РИА Новости

Нынешний курс рубля является фактически заградительным для экспортеров, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, отметив, что в связи с такой ситуацией правильно будет оптимизировать фискальную нагрузку на металлургическую отрасль и сократить регуляторные издержки. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам министра, уже ведется работа над индексацией с начала следующего года отсечки цен на сляб, ниже которой акциз на жидкую сталь не уплачивается. «Сейчас параметры этой корректировки прорабатываются», — сказал Алиханов.

О том, что металлурги просят пересмотреть планку отсечения при взимании акцизов на жидкую сталь, стало известно еще зимой. Акциз, о котором идет речь, действует с 2022 года. Его ставка составляет 2,7 процента от среднемесячной экспортной цены указанного металлургического полуфабриката в южных портах. Сбор обнуляется в случае, если сляб становится дешевле 30 тысяч рублей за тонну. Исполнительный директор ассоциации «Русская сталь» Алексей Сентюрин призывал повысить показатель до 54 тысяч. При этом участники обсуждения вопроса в Совете Федерации не исключали, что итоговая цифра может быть другой.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин назвал курс американской валюты в пределах 90–100 рублей подходящим для федерального бюджета и компаний-экспортеров, а также приемлемым для населения. На 17 июня ЦБ установил его на уровне 78,51 рубля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Цель гораздо серьезнее». Трамп объяснил свой экстренный отъезд с саммита G7, куда летит Зеленский. И заодно высмеял Макрона

    44-летняя Алессандра Амбросио снялась в прозрачном корсете

    Лолита высказалась о создании в России фонда имени Паши Техника

    Перспективы снятия с России санкций оценили

    Вороны напали на одну из самых красивых девушек России

    Раскрыты подробности о сжегшем клиента в печи российском адвокате

    Трампу вновь пригрозили расправой

    Россиянина госпитализировали с ожогами 90 процентов тела из отделения банка

    Стало известно о смерти доившей корову россиянки в результате удара украинского дрона

    Поставщик некачественных деталей для автомата Калашникова расплатился

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости