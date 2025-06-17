Российский министр заявил о фактически заградительном для экспортеров курсе рубля

Алиханов: Отсечку для обнуления акциза на сляб планируется проиндексировать

Нынешний курс рубля является фактически заградительным для экспортеров, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, отметив, что в связи с такой ситуацией правильно будет оптимизировать фискальную нагрузку на металлургическую отрасль и сократить регуляторные издержки. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам министра, уже ведется работа над индексацией с начала следующего года отсечки цен на сляб, ниже которой акциз на жидкую сталь не уплачивается. «Сейчас параметры этой корректировки прорабатываются», — сказал Алиханов.

О том, что металлурги просят пересмотреть планку отсечения при взимании акцизов на жидкую сталь, стало известно еще зимой. Акциз, о котором идет речь, действует с 2022 года. Его ставка составляет 2,7 процента от среднемесячной экспортной цены указанного металлургического полуфабриката в южных портах. Сбор обнуляется в случае, если сляб становится дешевле 30 тысяч рублей за тонну. Исполнительный директор ассоциации «Русская сталь» Алексей Сентюрин призывал повысить показатель до 54 тысяч. При этом участники обсуждения вопроса в Совете Федерации не исключали, что итоговая цифра может быть другой.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин назвал курс американской валюты в пределах 90–100 рублей подходящим для федерального бюджета и компаний-экспортеров, а также приемлемым для населения. На 17 июня ЦБ установил его на уровне 78,51 рубля.