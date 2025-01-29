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07:59, 29 января 2025Экономика

Власти признали завершение «сытых времен» для металлургов

Российские металлурги попросили пересмотреть акцизы из-за проблем с доходами
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Unsplash

Металлурги просят пересмотреть планку отсечения при взимании акцизов на жидкую сталь в связи с тем, что сборы на текущем уровне приводят к проблемам с доходами. Об этом в ходе совещания в Совете Федерации сообщил исполнительный директор ассоциации «Русская сталь» (входят крупнейшие компании отрасли) Алексей Сентюрин, передает РБК.

Встреча была посвящена мерам государственной поддержки предприятий металлургии и машиностроения для предотвращения кризиса в этих отраслях. Присутствовавший на ней замдиректора департамента металлургии и материалов Минпромторга Андрей Савельев признал, что «сытые времена» для металлургов прошли и надо оптимизировать налоги и тарифы.

Акциз, о котором шла речь, действует с 2022 года. Его ставка составляет 2,7 процента от среднемесячной экспортной цены сляба (металлургический полуфабрикат) в южных портах. Мера была введена для изъятия сверхдоходов в случае резкого роста цен.

Сбор обнуляется в случае, если сляб становится дешевле 30 тысяч рублей за тонну. По словам Сентюрина, следует повысить планку до 54 тысяч рублей. Савельев не исключил, что итоговая цифра может быть другой, но подчеркнул, что метод расчета должен быть прозрачным, учитывающим инфляцию и другие факторы.

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Чиновник указал, что власти замечают негативные тенденции в отрасли — это и падение занятости, и снижение выпуска. Поэтому следует добиться хотя бы того, чтобы дополнительные сборы не платили те компании, которые в настоящее время работают в убыток. Проблемы наблюдаются и на внутреннем рынке, и при отправке продукции на экспорт. Впрочем, подчеркнул Савельев, о кризисе в отрасли говорить пока рано, ведь часть компаний работает в прибыль.

Ранее замглавы Минпромторга Михаил Юрин рассказал, что ведомство разрабатывает план поддержки металлургической отрасли. Главной проблемой он назвал ситуацию в строительстве.

В ноябре прошлого года начальник управления финансовых ресурсов Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) Мария Овечкина на Русском экономическом форуме в Челябинске указала, что у компании заканчиваются резервы и в негативном варианте их не останется уже через полгода. «И мы очень негативно смотрим на 2025 год», — констатировала она.

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