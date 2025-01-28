В России начали искать способ спасения металлургии

Замглавы Минпромторга Юрин рассказал о разработке плана поддержки металлургов

Минпромторг России прорабатывает план поддержки металлургической отрасли, которая в последнем полугодии начала сокращать объемы производства из-за слабости внутреннего спроса и санкций. Об этом рассказал замглавы ведомства Михаил Юрин, передает РИА Новости.

По его словам, на результат повлияла в первую очередь ситуация в строительном комплексе. Поскольку ее темпы замедляются, то, соответственно, ухудшаются и результаты металлургов.

Однако бьют по отрасли и проблемы с экспортом. По данным Metals & Mining Intelligence (MMI), в январе-сентябре продажи российской стали за рубеж рухнули на 22 процента, а экспорт стальных труб — в четыре раза. Чтобы спасти предприятия, следует либо найти новые экспортные направления, либо каким-то образом увеличить продажи внутри страны.

Крупнейший в стране Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) снизил производство стали за год на 14 процентов, до 11,95 миллионов тонн, что стало худшим результатом за последние пять лет. Выплавка чугуна снизилась на 4,5 процента, а продажи компании в целом упали на 10 процентов.

Главный в России производитель цветных металлов «Норникель» в четвертом квартале сократил выпуск никеля на 6 процентов, меди — на 12 процентов, а палладия — на 10 процентов.

В ноябре начальник управления финансовых ресурсов ММК Мария Овечкина в рамках Русского экономического форума в Челябинске рассказала, что у предприятия кончаются резервы, и в негативном варианте их не останется через полгода. «И мы очень негативно смотрим на 2025 год», — констатировала она.

