Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:13, 28 января 2025Экономика

В России начали искать способ спасения металлургии

Замглавы Минпромторга Юрин рассказал о разработке плана поддержки металлургов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Минпромторг России прорабатывает план поддержки металлургической отрасли, которая в последнем полугодии начала сокращать объемы производства из-за слабости внутреннего спроса и санкций. Об этом рассказал замглавы ведомства Михаил Юрин, передает РИА Новости.

По его словам, на результат повлияла в первую очередь ситуация в строительном комплексе. Поскольку ее темпы замедляются, то, соответственно, ухудшаются и результаты металлургов.

Однако бьют по отрасли и проблемы с экспортом. По данным Metals & Mining Intelligence (MMI), в январе-сентябре продажи российской стали за рубеж рухнули на 22 процента, а экспорт стальных труб — в четыре раза. Чтобы спасти предприятия, следует либо найти новые экспортные направления, либо каким-то образом увеличить продажи внутри страны.

Крупнейший в стране Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) снизил производство стали за год на 14 процентов, до 11,95 миллионов тонн, что стало худшим результатом за последние пять лет. Выплавка чугуна снизилась на 4,5 процента, а продажи компании в целом упали на 10 процентов.

Главный в России производитель цветных металлов «Норникель» в четвертом квартале сократил выпуск никеля на 6 процентов, меди — на 12 процентов, а палладия — на 10 процентов.

В ноябре начальник управления финансовых ресурсов ММК Мария Овечкина в рамках Русского экономического форума в Челябинске рассказала, что у предприятия кончаются резервы, и в негативном варианте их не останется через полгода. «И мы очень негативно смотрим на 2025 год», — констатировала она.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Свыше сотни десантников ВСУ пошли в контратаку в Курской области

      В двух российских регионах сработали системы ПВО

      Российские войска нанесли серию ударов по Украине

      Мужчина получил 2,5 года за публичные призывы к расправе над русскими

      В России начали искать способ спасения металлургии

      В Казахстане создадут ядерный кластер

      Армия России взяла под контроль населенный пункт в Харьковской области

      Москвич попытался догнать угонщика собственной машины и поплатился

      Москалькова рассказала о найденных в Курской области мирных жителях со связанными руками

      Россия ударила по цехам производства морских беспилотников ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше