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18:07, 16 июня 2025Экономика

В России спрогнозировали курс доллара

Эксперт Соболев: В ближайшие дни курс доллара составит от 77 до 81 рубля
Дмитрий Воронин
СюжетКурс доллара:

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В ближайшие дни курс доллара будет колебаться в пределах 77-81 рубля, евро — 88-94 рублей, спрогнозировал в беседе с «Известиями» начальник отдела исследований и инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.

Эксперт напомнил, что подорожавшая нефть оказывает нацвалюте дополнительную поддержку, и «рубль остается в умеренно сильной позиции в рамках среднесрочного растущего тренда».

Банк России в понедельник, 16 июня, установил после пятидневной паузы новые валютные курсы, опустив доллар на 49 копеек, до 78,51 рубля, а евро подняв на 93 копейки, до 90,94 рубля.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин назвал курс американской валюты в пределах 90--100 рублей подходящим для федерального бюджета и компаний-экспортеров, а также приемлемым для населения.

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