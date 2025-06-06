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15:37, 6 июня 2025Экономика

Набиуллина назвала один из главных факторов укрепления рубля

Набиуллина: Высокие ставки стали одним из главных факторов укрепления рубля
Дмитрий Воронин

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Одним из главных факторов наблюдающегося в 2025 году укрепление рубля стали высокие процентные ставки, рассказала на пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Ее слова приводит ТАСС.

«Влияние ключевой ставки отчетливо проявилось сразу по двум каналам — процентному и валютному», — объяснила глава ЦБ. По ее словам, вместе с охлаждением спроса указанный фактор дополнительно повлиял цены в непродовольственном сегменте.

Отметив «по-прежнему сдержанную» динамику импорта в РФ Набиуллина подчеркнула, что жесткая политика регулятора также ведет к высокому спросу на рублевые активы, что наряду с действием бюджетного правила приводит к стабильному балансу спроса и предложения валюты на внутреннем рынке, даже на фоне снижения цен на нефть.

Объявив о первом с сентября 2022 года снижении ключевой ставки — с 21 до 20 процентов годовых — Центробанк РФ 6 июня объяснил принятое решение продолжающимся ослаблением инфляционного давления и тем, что экономика страны постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста.

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