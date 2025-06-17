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14:01, 17 июня 2025Экономика

Мантуров высказался о снижении ключевой ставки

Мантуров: Нынешняя высокая ключевая ставка не рассчитана на длительный период
Дмитрий Воронин

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Действующая высокая ключевая ставка не рассчитана на длительный период, а ее снижение на 1 процентный пункт позволяет федеральному бюджету экономить около 260 миллиардов рублей. Соответствующие заявления первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова приводит ТАСС.

Говоря о невозможности долгого удержания повышенной ставки, зампред правительства отметил, что иначе «реальный сектор экономики просто перестанет развиваться».

Мантуров подчеркнул, что в связи с экономией на более низком показателе речь идет не только о промышленности, но также об ипотеке, сельском хозяйстве и других сферах, использующих федеральные и региональные механизмы поддержки. «Имею в виду субсидиарные программы в целом по всем отраслям экономики», — сказал он в эфире РБК-ТВ.

Эксперты ожидают дальнейшего снижения ключевой ставки, которую Центробанк впервые за три года понизил в начале июня. При этом смягчение денежно-кредитной политики будет аккуратным, а его динамика не предопределена из-за значительных инфляционных рисков, считают они.

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, подход к снижению ставки с нынешних 20 процентов годовых может предполагать паузы между шагами, а также ее новое повышение в случае, если «инфляция перестанет устойчиво снижаться и тем более начнет расти».

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