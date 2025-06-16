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15:16, 16 июня 2025Экономика

Предсказано аккуратное снижение ключевой ставки в России

Управляющий ИФК Солид Брокер Донецкий: На 20 % ключевая ставка ЦБ не задержится
Дмитрий Воронин

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Аналитики предсказывают дальнейшее аккуратное снижение ключевой ставки российского Центробанка, пишет Reuters, приводя, в частности, точку зрения главного доверительного управляющего ИФК Солид Брокер Дмитрия Донецкого, по словам которого ставка не задержится на нынешнем уровне 20 процентов годовых.

Специалист уточнил, что от заседания совета директоров регулятора, запланированного на 25 июля, он ожидает снижения ставки на 1 процентный пункт, до 19 процентов.

В обзоре экспертов Ренессанс Капитала, которые придерживаются схожей позиции, отмечается, что, хотя инфляционное давление остается в РФ умеренным, ключевой для будущего решения станут динамика инфляции после повышения тарифов на ЖКУ с 1 июля и «возможные изменения внешней среды».

О беспокойстве из-за влияния роста тарифов выше инфляции говорила и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, это повышение, хотя и не потребует вмешательства в денежно-кредитную политику, все же значимо в контексте инфляционных ожиданий граждан, которые, видя тарифный скачок, «переносят это на более широкий круг цен на товары и на будущие решения».

Ранее Telegram-канал MMI, говоря о сигнале Банка России, снизившего в начале месяца ставку впервые за три года, указал, что в моменте нет «никакого намека на неизбежность дальнейшего снижения на ближайших заседаниях». Его авторы интерпретировали позицию регулятора словами «риски очень высоки, поэтому никакого быстрого снижения ставки не будет».

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