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16:41, 6 июня 2025Экономика

Набиуллина рассказала о беспокойстве из-за тарифов на ЖКУ

Набиуллина заявила о беспокойстве из-за роста тарифов на ЖКУ выше инфляции
Дмитрий Воронин

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Банк России обеспокоен ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выше инфляции, хотя их динамика и учтена в решениях и прогнозе регулятора. Об этом на пресс-конференции рассказала председатель ЦБ страны Эльвира Набиуллина, которую цитирует ТАСС.

«Действительно, тарифы на жилищно-коммунальные услуги растут выше инфляции, и нас это беспокоит», — цитирует агентство главу ЦБ.

Набиуллина не в первый раз отметила, что на фоне запланированного на июль роста коммунальных платежей возможно общее повышение инфляции, которое, хотя и не потребует вмешательства в денежно-кредитную политику (ДКП), все же значимо в том числе в контексте инфляционных ожиданий — одного из ключевых факторов для изменения ДКП. По ее словам, люди, видя тарифный скачок, «переносят это на более широкий круг цен на товары и на будущие решения».

Говоря в целом о смягчении денежно-кредитных условий в России, Набиуллина указала, что сегодняшнее снижение ключевой ставки c 21 до 20 процентов годовых не означает их значимого смягчения в реальном выражении. Отмечается, что подход к дальнейшему снижению ставки может предполагать паузы между шагами, а также ее новое повышение в случае, если «инфляция перестанет устойчиво снижаться и тем более начнет расти».

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