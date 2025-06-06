Набиуллина высказалась о смягчении денежно-кредитных условий в России

Набиуллина: Речь в РФ пока не идет о значимом смягчении ДКУ в реальном выражении

Снижение ключевой ставки в РФ на фоне замедления темпов роста цен не означает значимого смягчения денежно-кредитных условий (ДКУ) в реальном выражении. Об этом на пресс-конференции по итогам совета директоров Банка России заявила его председатель Эльвира Набиуллина.

Вновь, как и в опубликованном ранее пресс-релизе ЦБ, в выступлении главы ЦБ был сделан акцент на том, что повышенные инфляционные ожидания в стране, которые колеблются в диапазоне 13-14 процентов, являются одним из ключевых факторов, требующих осторожности при принятии решений.

Согласно высказываниям Набиуллиной, подход к дальнейшему снижению ставки может предполагать паузы между шагами, а также ее новое повышение в случае, если «инфляция перестанет устойчиво снижаться и тем более начнет расти».

Ранее главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец, понадеявшись на то, что снижение ключевой ставки с 21 до 20 процентов годовых станет «большим поворотом», открывающим дорогу для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), указала, что июльское заседание ЦБ по этому вопросу «может оказаться и не таким простым, если к этому периоду начнется ослабление рубля».

Набиуллина в пятницу, 6 июня, назвала высокие ставки одним из главных факторов укрепления рубля.