В России понадеялись на большой поворот в связи со снижением ключевой ставки

Экономист Донец: В ЦБ наконец-то заметили довольно устойчивое снижение инфляции

В Банке России наконец-то заметили довольно устойчивое снижение инфляции, но регулятор все равно предпочитает действовать консервативно, и дальнейшее снижение ключевой ставки уже в июле не предопределено. Так главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец прокомментировала сегодняшнее решение регулятора о первом с сентября 2022-го понижении показателя.

«После продолжительного цикла ужесточения денежно-кредитной политики происходит разворот, это первое снижение за три года», — констатировала специалист. Она отметила, что регулятор «не стал давать однозначный сигнал на следующее заседание» и подчеркнул, что дальнейшие решения по ставке будут приниматься в зависимости от ситуации с ростом цен и инфляционными ожиданиями.

Надеясь на то, что снижение ключевой ставки с 21 до 20 процентов годовых станет «большим поворотом», открывающим дорогу для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), экономист указала, что следующее заседание Центробанка «может оказаться и не таким простым, если к этому периоду начнется ослабление рубля».

Ранее Донец, ожидая снижения ставки до 19-20 процентов, указывала, что она уже долгое время превышает инфляцию на 10 процентных пунктов, что является непростым «и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения развития», а также может привести к рецессии. В самом ЦБ на прошлой неделе также анонсировали большее число вариантов решений по ключевой ставке, чем ранее.