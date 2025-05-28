В Банке России заявили о разнообразии вариантов решений по ключевой ставке

Габуния: ЦБ изучит более разнообразные варианты решений по ключевой ставке

Банк России на ближайшем заседании совета директоров, которое состоится 6 июня, будет иметь больше вариантов решений по ключевой ставке, чем ранее. Об этом заявил зампред регулятора Филипп Габуния, которого цитирует ТАСС.

«Сегодня ситуация поменялась несколько, появилось много всего, что нам будет интересно обсудить. Думаю, варианты решения — как по ставке, так и сигналов — у нас будут даже более разнообразны, чем в апреле», — прокомментировал представитель Центрального банка (ЦБ) РФ. Он напомнил, что 30 мая начинается неделя тишины.

В России в последнее время многие специалисты стали ждать июньского снижения ключевой ставки, хотя в апреле об этом говорили меньше. Такой постановке вопроса способствуют начавшееся замедление роста цен и то, что ставка в стране уже долгое время превышает инфляцию на 10 процентных пунктов (п.п.). Это, по словам главного экономиста Т-Банка Софьи Донец, является непростым «и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения развития». Сама она ожидает снижения ставки на 1-2 п.п. на предстоящей неделе.

В то же время некоторые аналитики допускают и сохранение ставки на уровне 21 процента со смягчением сигнала. Как отметила Наталья Ващелюк из УК «Первая», на такое решение Центробанка может повлиять то, что инфляционные ожидания граждан «не уменьшаются, несмотря на замедление роста цен и укрепление рубля», из-за чего скорое смягчение денежно-кредитной политики «может привести к новой волне роста спроса и инфляции».