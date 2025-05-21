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19:43, 21 мая 2025Экономика

Инфляция в России перестала быть двузначной

Минэкономразвития РФ: Годовая инфляция замедлилась на прошлой неделе до 9,9 %
Дмитрий Воронин

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Годовая инфляция в России перестала быть двузначной, снизившись в период с 13 по 19 мая до 9,9 процента. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, опубликованном Минэкономразвития (МЭР) РФ.

Неделя к неделе цены в РФ выросли на 0,07 процента, свидетельствуют данные ведомства. С начала месяца их рост составил 0,15 процента, с начала года — 3,27 процента.

В стране дешевеет плодоовощная продукция. Темпы падения цен на нее выросли на отчетной неделе почти вдвое — с 0,65 до 1,11 процента. Стоимость огурцов и помидоров снизилась на 10,4 и 7,6 процента соответственно, а вот овощи и фрукты, урожай которых не будет собран в ближайшие месяцы (капуста, лук, картофель, яблоки и другие), подорожали.

«Продолжилось снижение цен на одежду и обувь. На легковые автомобили цены на отчетной неделе не изменились», — также говорится в обзоре.

С учетом замедления инфляции от ЦБ стали ждать снижения ключевой ставки в ближайшее время. Тем не менее не все показатели, на которые ориентируется регулятор, указывают на то, что цены в РФ снижаются устойчиво. Так, инфляционные ожидания россиян, согласно последним данным, вновь выросли, достигнув 13,4 процента. Оценки наблюдаемой инфляции граждан при этом немного снизились, составив 15,5 процента.

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