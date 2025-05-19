Названа причина дорогого картофеля в России

РБК: РФ перестало хватать картофеля из-за роста издержек, погоды и плохих семян

Главными факторами роста цен на картофель, который оказался самым дорожающим популярным продуктом питания в России за последний год, стали погодные условия, увеличение расходов производителей и семена низкого качества. Об этом со ссылкой на экспертов пишет РБК.

Советник по экспорту египетской компании Arafa Яссен Абдельхай напомнил, что с 2022 года, после начала боевых действий на Украине и введения санкций западных стран, российские фермеры лишены доступа к высококачественным европейским семенам. Такое обстоятельств постепенно сказывается на урожайности.

Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев отметил, что подорожали горюче-смазочные материалы, электроэнергия, удобрения, логистика, хранение. Кроме того, на производителей повлияли пошлины и ситуация с правительственным субсидиями, а также курсы валют.

Доцент Института мировой экономики и бизнеса экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев подчеркнул, что рекордный урожай 2023 года заставил аграриев продавать картофель даже ниже себестоимости. Полученные убытки привели к сокращению посевных площадей в 2024 году.

Аналитик Института комплексных стратегических исследований Надежда Каныгина заметила, что средняя рентабельность выращивания овощей в России составила 24,92 процента. Получается, что во многих случаях доходы даже ниже ключевой ставки, в связи с чем импортировать продукты, в том числе картофель, действительно становится выгоднее, чем производить.

Преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин также считает, что импорт выглядит более выгодным, чем свой картофель. Например, в том же Египте себестоимость его производства на 30 процентов ниже, чем в России, снижают эту разницу только стоимость доставки и пошлины.

На фоне роста цен и увеличения доли импорта Минсельхоз намерен снизить объем субсидий на производство картофеля. По словам Абелева, такая мера только дополнительно снизит интерес фермеров к продукту, а значит, можно ожидать нового роста цен.