В России заявили о выросшем в разы импорте картофеля

Россельхознадзор: Поставки китайского картофеля в Россию выросли в 26 раз

В 2025 году объемы ввоза картофеля в РФ из-за границы выросли по состоянию на 7 мая в 3,5 раза — о 124,8 тысячи до 432,2 тысячи тонн. Данные системы «Аргус-Фито» приводит Россельхознадзор.

«Увеличился импорт в Россию молодого продовольственного картофеля», — констатировали в ведомстве. Там отметили, что поставки китайского картофеля взлетели в 26 раз — с 2,5 тысячи до 65,5 тысячи тонн, резко нарастили их также Казахстан, Армения, Пакистан. В количественном отношении лидером по продажам картофеля в РФ остается Египет, увеличивший поставки в 4,5 раза — с 59,3 тысячи до 266,3 тысячи тонн.

По данным Росстата, с начала года оптовая стоимость картофеля в России выросла на 85 процентов. Прошлогодний урожай оказался почти на 12 процентов меньше собранного в 2023-м, рекордного за 30 лет. Основная доля производства картофеля в 2024-м, как обычно, пришлась на хозяйства населения. При этом объем собранного снизился как у сельхозорганизаций и бизнеса, так и на участках граждан.

Комментируя такую динамику, в Союзе участников рынка картофеля и овощей напомнили, что в начале 2000-х 95 процентов российского картофеля выращивалось в личных подсобных хозяйствах, сейчас же ситуация значительно изменилась.

В то же время звучат и призывы обуздать цены на картофель при помощи централизованных закупок у личных подсобных хозяйств. Такой способ справиться с подорожанием предложил глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.