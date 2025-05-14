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09:18, 14 мая 2025Экономика

В Госдуме нашли способ снизить цены на картошку

Миронов: Снизить цены на картофель можно с помощью закупок у подсобных хозяйств
Вячеслав Агапов

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Снизить цены на картофель в России можно с помощью централизованных закупок корнеплодов у личных подсобных хозяйств (ЛПХ). Такой способ справиться с подорожанием нашел председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, его цитирует ТАСС.

Депутат Госдумы отметил, что за год картофель в стране подорожал втрое. В то же время импорт из Китая вырос в 25, а из Грузии — в 30 раз.

«Когда государство осуществляет централизованные закупки у частников — ЛПХ, мелких производителей — и выпускает их продукцию на внутренний рынок, тогда и крупные производители начнут снижать цены. И не будет у нас "золотой" картошки, и не придется наш "второй хлеб" ввозить из-за рубежа», — объяснил идею Миронов.

На урожайность и цены сельхозпродукции влияет погодный фактор, а дополнительных проблем создают дорогие кредиты из-за высокой ставки ЦБ, повышение тарифов ЖКХ и утилизационного сбора на сельхозтехнику. В то же время у мелких фермеров и подсобных хозяйств нет доступа к прилавкам и мощностей для длительного хранения, в результате чего их урожай гниет и не попадает на рынок.

Глава ФАС Максим Шаскольский объяснял, что рекордный рост стоимости картофеля связан с тем, что корнеплод слишком был дешевым, и в последний год рынок компенсирует потери. Для сдерживания цен с 1 января по 31 июля действует беспошлинная квота на ввоз 150 тысяч тонн картофеля. Однако импортеры не спешат пользоваться ею, на 25 апреля остаток квоты составляет 130 тысяч тонн.

ФАС уже предложила временно снизить требования к форме картофеля. В соответствии с инициативой ведомства Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) могла бы проработать с магазинами этот вопрос, чтобы туда поставлять продукцию, в настоящее время не считающуюся пригодной для розничных продаж.

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