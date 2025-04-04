ФАС предложила снизить требования к форме картофеля для увеличения ассортимента

В России предложили снизить требования к форме картофеля чтобы расширить ассортимент закупаемого продукта для увеличения разнообразия в магазинах. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

ФАС предложила Ассоциации компании розничной торговли (АКОРТ) проработать с магазинами вопрос временного снижения указанных требований к закупаемому картофелю. Это позволит повысить его ценовую доступность для граждан и восстановить баланс спроса и предложения социально значимого товара.

«В службу поступает информация о наличии на складах поставщиков запасов картофеля надлежащего качества, не в полной мере отвечающего требованиям торговых сетей к форме, размеру и упаковке», — уверены в ведомстве.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов уже предложил Минэкономразвития заняться регулированием цен на картофель, потому что его подорожание не останавливается, что создает угрозу для продовольственной безопасности. Он напомнил, что в 2024 году стоимость картофеля выросла на 92 процента, а с начала 2025 года — еще на 24 процента. По словам Чернышова, картофель из-за востребованности называют вторым хлебом, и подорожание прямо бьет по людям.

Ранее глава ФАС Максим Шаскольский указывал, что рекордный рост стоимости картофеля связан с тем, что корнеплод долго был дешевым. Глава аппарата Союза участников рынка картофеля и овощей (Картофельный союз) Татьяна Губина пояснила, что половина картофеля в магазинах завезена из-за рубежа, а отечественного продукта пригодного качества не очень много, поэтому его стоимость растет.