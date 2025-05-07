В подорожании картофеля обвинили дачников

Красильников: Картофель перестали выращивать на огородах, поэтому он подорожал

Нехватка картофеля на российском рынке наблюдается с 2024 года. Об этом заявил исполнительный директор Союза участников рынка картофеля и овощей России Алексей Красильников. Его процитировало издание Ura.ru.

По словам Красильникова, запасы этого корнеплода у многих производителей уже закончились и тон на рынке задают импортеры. В последние недели оптовая стоимость египетского картофеля в порту Новороссийска установилась на отметке 50-55 рублей за килограмм. Плюс сказываются затраты на портовые услуги, логистику и надбавки торговых сетей.

Красильников полагает, что до начала лета доля импорта будет увеличиваться, а снижаться цены начнут только после того, как на рынок попадет продукция раннего урожая 2025 года. Не исключено, что массовые поставки такого картофеля стартуют в первой декаде июня.

Он также напомнил, что в начале 2000-х годов 95 процентов российского картофеля выращивалось в личных подсобных хозяйствах. Однако данные за 2006, 2016 и 2021 годы показали, что россияне практически перестали выращивать картофель на дачах. Такой отказ от частных посадок тоже сказался на рынке. В итоге сегодня жители РФ могут рассчитывать лишь на покупные овощи.

Ранее комитет Госдумы по защите семьи призвал главу правительства Михаила Мишустина принять меры в связи с ростом цен на картофель, которые уже стали рекордными.