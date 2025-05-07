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14:45, 7 мая 2025Экономика

Депутаты Госдумы попросили Мишустина сделать что-то с картофелем

Комитет Госдумы по защите семьи пожаловался Мишустину на стоимость картофеля
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Комитет Госдумы по защите семьи попросил премьер-министра Михаила Мишустина каким-нибудь образом повлиять на цены на картофель, который продолжает дорожать и достиг рекордных в истории страны значений. Об этом со ссылкой на письмо главы комитета Нины Останиной в адрес председателя правительства сообщает RTVI.

По ее словам, граждане постоянно обращаются к депутатам с жалобами на стоимость картофеля и просят помочь донести до правительства «истинное положение дел с ценами на продукты».

Как говорится в письме, к маю картофель — один из самых популярных продуктов в рационе российских семей — окончательно превратился в «предмет кулинарной роскоши». Оптовые цены на него за год выросли в четыре раза, а розничные — в 2,8 раза.

Комитет уже обращался в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) по вопросу роста цен на такие продукты, как молоко, яйцо и мясо курицы. Но в ответ чиновники указывали, что оптовые и розничные цены на продовольствие не подлежат государственному регулированию.

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Останина напомнила, что подорожание картофеля и других продуктов первой необходимости сильнее всего бьет по семьям с детьми, которые чаще остальных домохозяйств испытывают проблемы с деньгами. Если же власти решат не реагировать на проблему, то ситуация может привести к «росту социальной напряженности в обществе».

Депутаты предложили Мишустину поручить рассмотреть ситуацию на рынке продовольствия, принять меры по стабилизации цен в интересах семей и дать оценку деятельности профильных ведомств.

Ранее в ФАС предложили снизить требования к форме картофеля, чтобы торговые сети могли расширить ассортимент закупаемого продукта и выкладывать на полки товар, который ранее считался негодным.

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