В России рекордно подорожал картофель

Росстат: Цены на картофель в России выросли в 2,8 раза на фоне дефицита

С начала 2025 года оптовая стоимость картофеля в России выросла на 85 процентов. О рекордном подорожании со ссылкой на данные Росстата сообщает«Комерсантъ».

Закупочные цены увеличились до 46-51 рублей за килограмм (плюс 85 процентов к показателям 2024-го или плюс 340 — в сравнении с 2023-м). В то же время за год розничные цены достигли уровня в 85,4 рубля за килограмм, отмечают в ведомстве, в годовом выражении рост составил 2,8 раза.

Причинами подорожания называют сокращение урожая — в 2024 году его объем сократился на 11,9 процента из-за плохой погоды и нехватки семенного материла, в то время как посевные площади под картофель уменьшились на 10,8 процента. По мнению исполнительного директора «Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова, причинами роста цен стали.сокращение запасов, нехватка хранилищ, энергозатратность и повышенный спрос.

Весной почти половина (40 процентов) продаваемого в магазинах картофеля привезена из Египта, Пакистана и Китая. В Минсельхозе рассматривают увеличение беспошлинной квоты на ввоз до 300 тысяч тонн — до 31 июля действует беспошлинная квота на ввоз 150 тысяч тонн. Также в ведомстве ждут увеличения площадей под засев на 2,3 процента, хотя сбор урожая может начаться позднее из-за майских заморозков.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС).предложили снизить требования к форме картофеля чтобы расширить ассортимент закупаемого продукта и увеличения разнообразия в магазинах. Ведомство предложило Ассоциации компании розничной торговли (АКОРТ) проработать с магазинами вопрос временного снижения указанных требований к закупаемому картофелю. Это позволит повысить его ценовую доступность для граждан и восстановить баланс спроса и предложения социально значимого товара.