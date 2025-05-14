Российские власти решили урезать расходы на отечественный картофель

«Интерфакс»: Господдержку производителей картофеля и овощей сократят на 13 %

В текущем году поддержка производителей картофеля и овощей со стороны государства снижена на 13 процентов, до 3,7 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на подготовленный Минсельхозом ежегодный доклад о ходе реализации госпрограммы развития сельского хозяйства сообщает «Интерфакс».

В 2024 году на эти цели выделяли 4,5 миллиарда рублей, но фактически потрачено только 4,24 миллиарда. В докладе говорится, что снижение финансирования связано с сокращением потребности в нем.

Чиновники напомнили, что в прошлом году урожай картофеля находился на среднем за последние пять лет уровне, хотя и снизился на 15 процентов по сравнению с рекордным 2023 годом. В этом году при благоприятных погодных условиях ведомство рассчитывает на достойный урожай.

По итогам прошлого года картофель стал лидером по росту цен среди продуктов питания — за 12 месяцев он подорожал на 92 процента. В первом квартале 2025 года тенденция сохраняется, что заставило Минсельхоз задуматься о новом удвоении квот на беспошлинный ввоз продукта до 300 тысяч тонн. С начала года импорт картофеля в Россию вырос в 3,5 раза. В том числе в 26 раз взлетели объемы поставок из Китая.

Исполнительный директор Союза участников рынка картофеля и овощей России Алексей Красильников утверждает, что картофеля на внутреннем рынке не хватает с 2024 года. По его мнению, одной из причин дефицита стал массовый отказ граждан от самостоятельного выращивания картофеля, что было принято в СССР и первые десятилетия независимости.