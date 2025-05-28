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12:49, 28 мая 2025Экономика

В России предложили не ждать снижения ключевой ставки в июне

Аналитик Ващелюк: ЦБ сохранит ключевую ставку в июне из-за инфляционных ожиданий
Дмитрий Воронин

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

На ближайшем заседании совета директоров Центробанка (ЦБ) РФ, которое состоится на следующей неделе, ключевую ставку, вероятнее всего, сохранят на уровне 21 процента годовых, вновь смягчив озвученный сигнал. Об этом говорится в комментарии по денежно-кредитной политике старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк, поступившего «Ленте.ру».

Она предложила не ждать снижения ставки в июне, указав, что, хотя динамика все большего числа макропоказателей формируется в направлении, которое должно поддержать будущее смягчение денежно-кредитной политики (ДКП), инфляционные ожидания граждан «не уменьшаются, несмотря на замедление роста цен и укрепление рубля», из-за чего движение ставки вниз «может привести к новой волне роста спроса и инфляции».

В то же время к смягчению риторики способно привести именно снижение уровня роста цен, упавшего в прошлом месяце в пересчете на год с коррекцией на сезонность до 6,2 процента. Согласно текущим данным Минэка, годовая инфляция снизилась до 9,9 процента. «Если в апрельском пресс-релизе регулятор предполагал, что в дальнейшем может быть принято любое решение в зависимости от данных, то в июне Банк России может начать ориентировать рынок на возможность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях», — пишет Ващелюк.

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Согласно ее прогнозу, в базовом сценарии, не предусматривающем изменения внешних условий для российской экономики, ставка может быть снижена до 19 процентов к концу года, что подтверждает прогнозы других аналитиков. При этом, в случае прогресса в том числе в сфере геополитики, допускается снижение до 15 процентов, а при росте международных рисков, наоборот, рост показателя до 23 процентов.

Не все согласны с тем, что начала смягчения ДКП в России придется подождать еще некоторое время. Так, главный экономист Т-Банка Софья Донец ждет, что ставка ЦБ снизится на 1-2 процентных пункта (п.п.) уже в июне, поскольку то, что она стабильно превышает инфляцию на 10 п.п., является непростым «и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения развития», а ситуация может привести к рецессии.

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