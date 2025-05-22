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12:59, 22 мая 2025Экономика

В России спрогнозировали скорое снижение ключевой ставки

Экономист Донец: Банк России может снизить ключевую ставку до 19-20 % уже 6 июня
Дмитрий Воронин

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Т-Банк ожидает, что российский ЦБ снизит ключевую ставку на 1-2 процентных пункта (п.п.) уже на ближайшем заседании совета директоров регулятора, которое состоится 6 июня. Таким прогнозом с ТАСС поделилась главный экономист этой кредитной организации Софья Донец, по словам которой отказ от скорого начала смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) может привести к существенному росту рисков рецессии во второй половине 2025 года.

Эксперт отметила, что ставка в России стабильно превышает инфляцию на 10 п.п. и подобные уровни «за последние 30 лет из 60-80 стран, если посмотреть вокруг, мало кто выдерживал больше, чем полгода». По ее словам, такое положение дел является непростым «и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения развития».

«Наверное, никому бы не хотелось увидеть рукотворную рецессию за счет внутренних решений, поэтому пора разворачиваться», — резюмировала Донец.

Согласно опубликованной накануне статистике, годовая инфляция в РФ впервые за долгое время вышла из двузначного диапазона, составив 9,9 процента. При этом пока не все показатели, на которые ориентируется ЦБ при принятии решения по ключевой ставке, указывают на то, что цены в РФ снижаются устойчиво. Так, инфляционные ожидания россиян, согласно последним данным, вновь выросли, достигнув 13,4 процента.

Одни аналитики, комментируя апрельское решение вновь оставить ставку на уровне 21 процента годовых, не исключали начала ее снижения в июне или июле, другие ориентировались на то, что ее впервые с октября 2024-го изменят в предстоящем сентябре.

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