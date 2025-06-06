От Банка России предложили ждать любого решения по ключевой ставке

Аналитик Ващелюк: Следующее решение ЦБ РФ по ключевой ставке может быть любым

Тот факт, что Банк России в озвученном решении о снижении ключевой ставки сохранил формулировку сигнала, согласно которой в дальнейшем шаги по ней будут предприниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий, говорит о том, что от июльского решения по ставке можно ждать чего угодно — оно «может быть любым» и будет определяться поступающими данными. Такое предположение содержится в заявлении старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк, поступившем «Ленте.ру».

Согласно базовому сценарию, который приводит специалист, ожидается, что на ближайших заседаниях совета директоров вплоть до октября ЦБ продолжит снижение ключевой ставки, которая в итоге достигнет к концу года 17 процентов.

Более быстрое снижение ставки с ее точки зрения возможно в случае улучшений в сфере геополитики или более существенного, чем ожидается, замедления роста экономики, а медленное — если рубль сильно ослабнет в ближайшие недели.

Повышение ставки, которое не исключают и в Центробанке, Ващелюк допустила в случае внешнеполитических проблем или усиления несбалансированности роста экономики в ответ на снижение процентных ставок.

В свою очередь Telegram-канал MMI, говоря о сигнале ЦБ, уточнил, что на сегодня нет «никакого намека на неизбежность дальнейшего снижения на ближайших заседаниях». Его авторы интерпретировали позицию регулятора словами «риски очень высоки, поэтому никакого быстрого снижения ставки не будет».

Банк России 6 июня впервые за три года решил снизить ключевую ставку. Опустив ее с 21 до 20 процентов, регулятор объяснил такой шаг продолжающимся ослаблением инфляционного давления и тем, что экономика страны постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста.

