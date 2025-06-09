Российский фондовый рынок продолжает падать после снижения ключевой ставки

Индекс Мосбиржи снизился 9 июня на 1,5 %, упав ниже 2745 пунктов

Российский фондовый рынок, растерявший в пятницу вечером оптимизм от первого за три года снижения ключевой ставки ЦБ РФ, продолжает падать и в понедельник. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс Мосбиржи на момент написания материала терял около полутора процентов, снижаясь до 2745,41 пункта. На минимуме он достигал сегодня 2 742,42, хотя 6 июня, вскоре после публикации пресс-релиза регулятора, подскакивал почти на 170 пунктов выше этого уровня.

Уже спустя несколько часов он опустился более чем на два процента и в дальнейшем продолжил снижение. Рубль при этом продолжает укрепляться.

Снижение его курса с уровней, позволивших российской валюте стать самой эффективной в мире, специалисты называют одним из драйверов ожидаемого роста стоимости отечественных ценных бумаг.

«Рынок застрял в новостном цикле взлетов и падений. Пока нет сильных драйверов для начала уверенного роста», — отмечает главный аналитик Т-Инвестиций Кирилл Комаров, по словам которого слабеть курс рубля может начать в июле-августе, а пока «даже позитив по ставке может не сказываться на акциях позитивно».